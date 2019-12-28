Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление - около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 4 - плюс 1 градуса, ожидается мокрый снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.