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Самку редкой птицы-секретарь привезли в Московский зоопарк из Чехии

В настоящее время птица находится на карантине под наблюдением врачей и зоологов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть самку редкой птицы-секретарь по имени Лили, которую привезли из Чехии, тут ее познакомят с самцом по имени Бонд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

"Самку редкой птицы-секретарь привезли в Москву из чешского зоопарка Двур-Кралове. Она хорошо перенесла долгую дорогу и сейчас находится на карантине в ветеринарном корпусе под наблюдением врачей и зоологов. Через несколько недель, когда птица полностью адаптируется, ее переведут в новый вольер, а затем постепенно начнут знакомить с самцом. В перспективе специалисты зоопарка надеются получить потомство от этих редких пернатых", - говорится в сообщении.

Сейчас прибывшая из Чехии самка осваивается на новом месте и знакомится с ухаживающими за ней сотрудниками. Когда закончится адаптация, самку начнут знакомить с самцом. Птица-секретарь относится к моногамным видам.

"Увидеть самца птицы-секретарь по имени Бонд можно на старой территории. Весь период холодов он проводит в своем теплом домике, выходя на улицу только тогда, когда температура не опускается ниже 5-7 градусов и нет осадков. Совсем скоро в специально огороженный отсек этого домика переберется и самка. Когда птицы привыкнут к присутствию друг друга их начнут выпускать вместе в вольер", - уточняется в сообщении.

Птица-секретарь - один из самых редких представителей африканской фауны, этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Главный урон природной популяции наносит уничтожение естественной среды обитания птицы и браконьерство. Для сохранения вида от исчезновения уже много лет ведется серьезная работа в рамках Европейской популяционной программы по сохранению птицы-секретарь в неволе. Участие в ней принимает и Московский зоопарк.

Большую часть своей жизни представители этого вида проводят на земле. Именно здесь они строят гнезда, выводят потомство, охотятся. В высоту взрослые особи могут достигать до 150 см, а размах их крыльев обычно колеблется от 1,6 до 2 м. При этом вес пернатых редко превышает 5 кг. Самцы несколько крупнее самок, однако невооруженным взглядом сложно заметить какие-либо существенные различия между особями разного пола.

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