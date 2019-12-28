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ЦОДД призвал автомобилистов выбирать другие маршруты из-за перекрытий в центре Москвы

Ограничения движения действуют из-за подготовки к проведению новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам выбирать маршруты поездок более тщательно из-за перекрытий в центре Москвы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

"Центр Москвы с сегодняшнего и до 6 января стал пешеходным. Будьте внимательны, продумывайте маршруты заранее и приходите путешествовать в Рождество", - говорится в сообщении.

Масштабные ограничения движения начали действовать в центре Москвы из-за подготовки к проведению новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Пешеходными стали участки улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до Петровки); улицы Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда). Помимо этого, у автомобилистов не получится проехать по Леонтьевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому, Брюсову, Никитскому и Глинищевскому переулкам. Также с 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 11:50 загруженность улиц Москвы составляет три балла. Несколько затруднений наблюдается у тех улиц, которые стали пешеходными в рамках фестиваля "Путешествие в рождество", а также на некоторых участках Садового кольца и Овчинниковской набережной.

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Россия
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