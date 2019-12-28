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Метростроители Москвы планируют в 2020 году проложить рекордные 42 км тоннелей

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, также планируется открыть девять новых станций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичные метростроители планируют побить в 2020 году исторический рекорд текущего года: проложить 42 км тоннелей и открыть девять новых станций подземки. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"2019 год был самым удачным за всю 80-летнюю историю метростроения, мы проложили рекордные 38 км тоннелей. Создан задел, обеспечивающий строительство в 2020-2022 годах почти 80 км линий, 31 станции метро и двух депо. На 2020 год построили себе амбициозные планы проложить 42 км тоннеля метро и открыть девять новых станций", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что в текущем году в столице было построено восемь новых станций метро, 132 км Московских центральных диаметров, а также 111 км новых дорог.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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