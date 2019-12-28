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Некрасовская линия метро Москвы полноценно заработает для пассажиров к концу марта

Будут открыты станции "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второй участок Некрасовской линии Московского метрополитена со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" откроется для пассажиров в конце марта 2020 года, в ближайшее время начнется техническая обкатка участка. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Часть Некрасовской ветки проходит впервые в Москве в двухпутном тоннеле: когда в одном тоннеле будет два поезда одновременно идти. Мы никогда такого раньше не делали, поэтому взяли какое-то время на обкатку этих систем, увязку систем управления, связи, пожарной безопасности. Думаю, в ближайшие 2-3 месяца эту работу закончим. В конце марта планируем запуск движения по этой линии", - сказал он.

На карте Московского метрополитена Некрасовская линия (розовая) - 15-я по счету. Ее строят поэтапно. Первый участок из четырех станций запущен 3 июня 2019 года, для пассажиров открылись станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Сейчас практически завершено строительство станций "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". После запуска второго участка она станет одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице - более 15 км.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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