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В аэропорту Домодедово с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира

Мужчина нецензурно выражался, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские сняли с самолета рейса Москва - Симферополь мужчину, который вел себя неадекватно и употреблял нецензурную брань. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение от командира воздушного судна том, что на борт сообщением Москва - Симферополь просят подняться наряд сотрудников транспортной полиции. По прибытии на борт самолета [ими] снят [с рейса] пассажир 1966 года рождения. Мужчина высказывался нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот пассажир он доставлен в дежурную часть полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

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Россия
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