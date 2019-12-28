Премьера балета "Красная шапочка" пройдет в "Зарядье"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Артист балета и глава Благотворительного фонда поддержки и развития искусств Сергей Полунин и интернациональная команда во главе с британским хореографом-постановщиком Россом Фредди Рэем в воскресенье откроют премьерную серию семейного балета "Красная шапочка" на сцене московского зала "Зарядье". Об этом сообщил сам Полунин.

"Идея не принадлежит мне, я всего лишь тот человек, который, возможно, соединяет людей. И я, зная зал и что Росс хотел сделать сказку, думал о "Красной шапочке", начал смотреть, кто из артистов сможет сказку сделать былью", - скромно отметил Полунин, который выступит на премьере в роли Вудсмана.

В своей версии "Красной шапочки" Рэй объединил сюжет сказки братьев Гримм и ее источник - народную легенду. Кроме того, персонажи получат новое прочтение: Красная шапочка в исполнении Лауры Фернандес-Громовой, Волк (датский артист балета Йохан Кобборг) и Вудсман окажутся в любовном треугольнике.

Музыку балета написал Кирилл Рихтер. "Я вдохновлялся собственными сочинениями, которые я написал в 10-12 лет. Что очень совпало, в то время я очень любил средневековую музыку и ранний Ренессанс. Так как сказка - это что-то народное, микс из версий, я использую в музыке часть народных европейских мотивов, которые существовали в Средние века. Народная музыка - самая искренняя и такая же простая и трогательная, как сказки", - рассказал композитор.

Премьерная серия продолжится 30 декабря, всего зрителей ждет три показа балета.