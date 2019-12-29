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В Москве на фестивале "Путешествие в Рождество" пройдут тренировки со спортсменами

Специально для проведения мероприятия на Новом Арбате установили горку для сноубординга высотой 5,5 м и длиной 30 м

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москвичи и туристы смогут посетить тренировки со звездными спортсменами на фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В январе гостей сноуборд-парка, который находится на Новом Арбате вблизи дома №21, ждет 12 тренировок со звездными спортсменами. Поучаствовать в бесплатных открытых уроках по сноуборду здесь можно каждый день с 11:00 до 20:00. А в 14:00 в сноуборд-парке начинаются тренировки от известных спортсменов", - сказали в пресс-службе.

Открытые уроки в новогодние праздники на этой площадке проведут следующие спортсмены: мастер спорта международного класса, семикратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Сочи и Пхенчхане Никита Автанеев, чемпион России среди юниоров, финалист юниорского первенства мира Ярослав Ленчевский, тренер сборной Москвы по сноуборду в акробатических дисциплинах Андрей Мерзликин, профессиональный сноубордист и популярный блогер в "экшн спортс" направлении Артем Шелдовицкий.

Горку для сноубординга высотой 5,5 м и длиной 30 м установили на Новом Арбате специально для фестиваля. Заниматься на ней могут взрослые и дети старше семи лет.

Также, по словам организаторов, с 31 декабря по 5 января покататься на сноуборде и посмотреть показательные выступления профессиональных спортсменов гости фестиваля смогут на центральных праздничных площадках: на улице Охотный Ряд будет работать детский сноуборд-парк, а на Моховой установят "сити-спот"- площадку для джиббинга. "В новогодние праздники появится еще несколько уникальных площадок. В центре города можно будет освоить джиббинг - катание на сноуборде по перилам и другим граням", - рассказали в пресс-службе.

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