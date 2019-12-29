{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено

Сбой в движении поездов произошел из-за падения человека на пути

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"Движение на Калининской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером движение поездов на Калининской линии от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская" было остановлено из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Новой Москве водитель сбил трех пешеходов
Среди пострадавших есть ребенок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС