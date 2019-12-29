МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"Движение на Калининской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером движение поездов на Калининской линии от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская" было остановлено из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.