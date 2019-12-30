Московское метро, МЦК и МЦД будут работать до двух часов в ночь на Рождество

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Режим работы метро и Московского центрального кольца продлят до 02:00 в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Помимо этого, пригородные электрички и поезда Московских центральных диаметров будут ходить до 02:00 в новогоднюю и Рождественскую ночи.

Общественный транспорт украшен плакатами, гирляндами и наклейками. Были выпущена новогодние карты и брелоки "Тройка", билеты "Единый".

Для зрителей новогодних представлений в "Лужниках" организовали отдельный маршрут. Автобус "Л" курсирует от станции метро "Спортивная" до Цирка братьев Запашных.

В связи с праздниками с 28 декабря ограничено движение по центральным улицам в Москве. Так, ограничения движения начали действовать в центре Москвы из-за подготовки к проведению новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Пешеходными стали участки улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до Петровки); улицы Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда). Помимо этого, у автомобилистов не получится проехать по Леонтьевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому, Брюсову, Никитскому и Глинищевскому переулкам. С 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок.