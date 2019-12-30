В Москве рыбаков оповестят об ухудшении погоды с помощью новой акустической системы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спасатели начали предупреждать рыбаков на прибрежной территории и в акватории Москвы-реки об ухудшении погодных условий с помощью колонок инновационной акустической системы "Сирин". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Теперь инспекторы и спасатели смогут издалека предупредить рыбаков о том, что лед стал слишком тонким и находиться на нем опасно. Кроме того, на тонкий лед иногда выходят дети, важно вовремя попросить их сойти на берег. Также сотрудники МЧС сообщат о вероятности ухудшения в Москве в ближайшие часы погодных условий, напомнят правила поведения на льду и в зонах отдыха вблизи водоемов", - сказали порталу в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщения могут быть переданы в режиме реального времени или диктор может включить заранее подготовленные аудиозаписи.

Этой зимой водоемы Москвы и береговые линии круглосуточно патрулируют сотрудники 24 станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.