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Коммунальные службы Москвы будут круглосуточно работать в новогодние праздники

Власти столицы отметили, что сейчас все городские инженерные системы функционируют в штатном режиме

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы будут работать в круглосуточном режиме во время новогодних праздников, для незамедлительного реагирования в случаях возникновения внештатных ситуаций сформированы почти 1,5 тыс. аварийных бригад. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"Для обеспечения безаварийной работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового 2020 года и Рождества в круглосуточном режиме организована работа штаба комплекса городского хозяйства Москвы. Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения москвичей и объектов городского хозяйства, противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в праздники будет усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения, в первую очередь - мест праздничных гуляний: пешеходных зон и объектов зимнего отдыха.

"В настоящее время все городские инженерные системы функционируют в штатном режиме", - отметил Бирюков.

При необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника обеспечит приведение в порядок дорожной сети и дворовых территорий.

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