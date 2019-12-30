Режим работы ледовых площадок "Путешествие в Рождество" продлят в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут посетить ледовые площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в новогоднюю ночь в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль "Путешествие в Рождество" готовит самую яркую развлекательную программу в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни. Наступление 2020 года мы приглашаем отметить и в фестивальных Ледовых театрах, которые будут работать до 3 часов ночи 1 января", - сообщили в пресс-службе.

В рамках праздничной программы, 31 декабря в Новопушкинском сквере посетители фестиваля смогут посмотреть ледовый балет "Щелкунчик" в исполнении олимпийской чемпионки Татьяны Навки, пятикратного чемпиона США Петра Чернышева, призеров чемпионатов мира и Европы Максима Ковтуна и Анны Погорилой, а на площади Революции - полюбоваться невероятной шоу-сказкой Евгения Плющенко "Снежный король". Продолжительность каждого представления - 45-50 минут. Последние представления в этот день начнутся в 18:00 мск.

"Посмотреть это ледовое шоу "Щелкунчик" можно будет еще и 1 января. В этот день у нас запланировано два сеанса - в 18:00 и 19:30", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что большая программа гостей фестиваля будет ждать и на Тверской улице. Именно эта улица станет пешеходной в новогодние праздники.