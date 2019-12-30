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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за ветра

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 18 м/с

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти столицы перевели все городские службы на усиленный режим работы из-за усиливающегося ветра. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются ветер порывами до 18 м/с, снег, метель и гололедица. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

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Россия
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