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Новый год и Рождество - 2020

Дед Мороз из московской резиденции приедет на ВДНХ 4 января

Он выступит на сцене Главного катка страны в 12:00 и 16:00

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Посетители ВДНХ в Москве смогут получить поздравления от Деда Мороза из московской резиденции в Кузьминках 4 января. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба выставочного центра.

"В 12:00 и 16:00 Дед Мороз выступит на сцене Главного катка страны. Попасть на выступление можно по билету на каток. С 12:15 до 20:00 зимний волшебник будет встречать гостей во временной резиденции в Шахматном клубе, где на один день откроется школа Деда Мороза для юных посетителей выставки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этой школе детей научат писать письма с пожеланиями, также можно будет сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом. В пресс-службе добавили, что в праздники всех гостей ВДНХ ждут тематические представления, спортивные соревнования, музеи и выставки, а новогодняя ночь пройдет на нескольких площадках выставочного центра.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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