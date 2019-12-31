Около 500 пар зарегистрируют брак накануне Нового года в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Около 500 пар решили заключить брак в московских отделах ЗАГС в преддверии Нового года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"31 декабря московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания зарегистрируют около 500 пар в торжественной обстановке. Также в этот день можно получить нужный документ или подать заявление на регистрацию брака. Торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако в этом году пожениться в торжественной обстановке можно будет и во вторник, 31 декабря, в 34 отделах ЗАГС", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточнили в пресс-службе, торжественные регистрации брака проходят во дворцах бракосочетания в будние и выходные дни, а в отделах ЗАГС только в выходные дни. Но накануне Нового года торжественные церемонии пройдут в 34 отделах ЗАГС. Кроме того, в 10 отделах ЗАГС для молодоженов и их гостей установлены инстапринтеры, которые моментально печатают выложенную в сеть фотографию. Необходимо просто поставить хэштег с названием отдела ЗАГС.

"После Нового года три дворца бракосочетания (№ 1, № 3 и № 5) будут проводить торжественные церемонии заключения брака и принимать заявления. Так, Грибоедовский ЗАГС (дворец бракосочетания № 1) будет работать 3 и 7 января, дворец бракосочетания № 3 - 5 и 7 января, а дворец бракосочетания № 5 - 4 и 7 января. Остальные отделы ЗАГС будут работать для посетителей с 3 по 6 января", - заключается в сообщении.