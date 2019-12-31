Более 20 тыс. карт "Тройка" с рождественским дизайном поступили в кассы метро

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. транспортных карт "Тройка" и 800 тыс. билетов "Единый" с рождественским дизайном поступили в кассы Московского метрополитена, сообщила во вторник пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В канун Нового года и Рождества для москвичей и гостей столицы компания-резидент московской особой экономической зоны выпустила специальную лимитированную партию проездных билетов "Единый" и карт "Тройка" с изображением рождественской атрибутики. Проездные доступны в кассах и точках продажи сувениров Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего планируется выпустить 800 тыс. билетов "Единый" и 20 тыс. транспортных карт "Тройка". Для каждого вида проездного документа предусмотрен выпуск дизайна в двух вариантах - "С Новым 2020 годом" и "Путешествие в Рождество. 13 декабря 2019 - 12 января 2020".

Уточняется, что дизайн "новогодней" карты "Тройка" включает изображения различных видов столичного общественного транспорта и новогоднюю атрибутику. "Рождественская" карта "Тройка" - со снегирем, елочными игрушками и снежинками. На проездном билете "Единый" изображен поезд метрополитена, снежинки и рябиновые гроздья, а на рождественском варианте - нарядная еловая ветка.