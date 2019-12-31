В праздники пожарную безопасность в Москве обеспечат 1,5 тыс. сотрудников МЧС и волонтеров

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. сотрудников МЧС и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность в период новогодних праздников в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.

"В новогоднюю ночь пожарную безопасность будет обеспечивать наряд численностью около 850 сотрудников МЧС и свыше 700 добровольцев, у них на вооружении будет 52 единицы техники, в том числе два судна на воздушной подушке, а также один пожарный корабль", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в преддверии празднования Рождества столичным главком МЧС проведены профилактические мероприятия в 475 храмах и церквях, с настоятелями и священнослужителями проведены противопожарные инструктажи.

Для ликвидации последствий возможных происшествий в столице на дежурстве находится порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.