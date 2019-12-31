{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В праздники пожарную безопасность в Москве обеспечат 1,5 тыс. сотрудников МЧС и волонтеров

Кроме того, будет задействовано 52 единицы техники, в том числе два судна на воздушной подушке и один пожарный корабль

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. сотрудников МЧС и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность в период новогодних праздников в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.

"В новогоднюю ночь пожарную безопасность будет обеспечивать наряд численностью около 850 сотрудников МЧС и свыше 700 добровольцев, у них на вооружении будет 52 единицы техники, в том числе два судна на воздушной подушке, а также один пожарный корабль", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в преддверии празднования Рождества столичным главком МЧС проведены профилактические мероприятия в 475 храмах и церквях, с настоятелями и священнослужителями проведены противопожарные инструктажи.

Для ликвидации последствий возможных происшествий в столице на дежурстве находится порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Более 20 тыс. карт "Тройка" с рождественским дизайном поступили в кассы метро
Проездные доступны в кассах и точках продажи сувениров метрополитена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС