{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин прогулялся по Тверской и поздравил москвичей с Новым годом

Мэр города во время прогулки фотографировался с гостями праздника

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по "космической" Тверской улице и поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом.

Во время прогулки мэр фотографировался с гостями праздника и поздравлял с наступающим Новым годом.

Праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" стартовал в Москве 31 декабря на Тверской улице. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.

Тема украшений от Козицкого до Столешникова переулка - "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы", от Столешникова переулка до пересечения с улицами Охотный ряд и Моховая - "Покорение. 1950-60-е годы", а улицы Моховая и Охотный ряд оформлены в тематике "Космическая миссия. 1970-80-е годы".

Встретить Новый год можно и на других площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь они будут работать до 03:00. В программе - традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры и многое другое.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Свыше 420 анимационных выступлений прошло перед Новым годом на Тверской улице в Москве
Гости и жители столицы поучаствовали в более 200 мастер-классах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС