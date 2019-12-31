Собянин прогулялся по Тверской и поздравил москвичей с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по "космической" Тверской улице и поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом.

Во время прогулки мэр фотографировался с гостями праздника и поздравлял с наступающим Новым годом.

Праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" стартовал в Москве 31 декабря на Тверской улице. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.

Тема украшений от Козицкого до Столешникова переулка - "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы", от Столешникова переулка до пересечения с улицами Охотный ряд и Моховая - "Покорение. 1950-60-е годы", а улицы Моховая и Охотный ряд оформлены в тематике "Космическая миссия. 1970-80-е годы".

Встретить Новый год можно и на других площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь они будут работать до 03:00. В программе - традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры и многое другое.