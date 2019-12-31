{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 420 анимационных выступлений прошло перед Новым годом на Тверской улице в Москве

Гости и жители столицы поучаствовали в более 200 мастер-классах

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 420 анимационных программ и спектаклей прошли 31 декабря на Тверской улице в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На "космическом" празднике на Тверской прямо сейчас десятки тысяч москвичей и туристов слушают выступления популярных музыкантов, смотрят спектакли, участвуют в спортивных занятиях и фотографируются на фоне необычных арт-объектов. По данным на 19:00, на сценах праздника прошло уже более 30 выступлений, а непосредственно на улице, среди зрителей - более 420 анимационных программ и спектаклей", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент самыми популярными остаются занятия в детском сноуборд-парке. Свои силы в этом виде спорта попробовали почти 2000 ребят.

Кроме того, гости уже поучаствовали в 224 мастер-классах. Наибольшим интересом среди посетителей пользуются занятия по созданию елочных игрушек и программы в "Мастерской робототехники".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин прогулялся по Тверской и поздравил москвичей с Новым годом
Мэр города во время прогулки фотографировался с гостями праздника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС