Свыше 420 анимационных выступлений прошло перед Новым годом на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 420 анимационных программ и спектаклей прошли 31 декабря на Тверской улице в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На "космическом" празднике на Тверской прямо сейчас десятки тысяч москвичей и туристов слушают выступления популярных музыкантов, смотрят спектакли, участвуют в спортивных занятиях и фотографируются на фоне необычных арт-объектов. По данным на 19:00, на сценах праздника прошло уже более 30 выступлений, а непосредственно на улице, среди зрителей - более 420 анимационных программ и спектаклей", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент самыми популярными остаются занятия в детском сноуборд-парке. Свои силы в этом виде спорта попробовали почти 2000 ребят.

Кроме того, гости уже поучаствовали в 224 мастер-классах. Наибольшим интересом среди посетителей пользуются занятия по созданию елочных игрушек и программы в "Мастерской робототехники".