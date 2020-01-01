Порядка 90 социальных выплат и пособий в Москве увеличили с 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Размер около 90 социальных выплат и пособий увеличили в столице с 1 января 2020 года, повышение коснулось ветеранов, многодетных семей, малоимущих и других категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Всего в столице увеличили 90 социальных выплат и пособий, как ежемесячных, так и единовременных. Поддержку из городского бюджета в этом году получат 3,1 млн москвичей. На эти цели в казне заложено около 500 млрд рублей. Традиционно больше половины московского бюджета идет на социальную сферу, а повышение выплат в столице происходит регулярно. С 2010 года расходы бюджета на поддержку москвичей выросли вдвое", - говорится в сообщении.

В 2020 году повышение социальных выплат коснется почти всех москвичей, получающих от города материальную поддержку. Кроме того, в Москве появилась новая категория граждан, которым полагается социальная поддержка - дети войны. Теперь москвичи, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и не получают социальной поддержки, установленной федеральным или городским законодательством, каждый месяц будут получать 1584 рубля, столько же, сколько труженики тыла. Новой мерой поддержки будут пользоваться более 80 тыс. человек.

"Все выплаты и пособия были проиндексированы автоматически, то есть горожанам не нужно оформлять никаких документов. Социальная поддержка остается приоритетом для города. Это касается не только выплат и пособий: горожанам помогают в реабилитации, профильные специалисты оказывают юридическую, психологическую помощь, существуют программы лечения, отдыха и многое другое", - сообщается в публикации.

Также на 5,6 процента выросли социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, юбилярам семейной жизни и другим москвичам старшего поколения. Кроме того, в два раза была повышена единовременная выплата в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой, увеличен минимальный размер пенсии с московской доплатой. Выплаты при рождении и усыновлении детей и выплаты многодетным семьям также выросли на 5,6 процента. Пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям можно оформить онлайн на портале mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".