В Москве ожидается похолодание в ночь на 2 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Специалисты Росгидромета прогнозируют понижение температуры до минус пяти градусов в ночь на 2 января в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Первого января температура воздуха начнет понижаться с минус одного до минус трех днем, затем понижение продолжится ночью до минус четырех-пяти по Москве и минус семи по области. Высота снежного покрова - около 1 см", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали, что в новогоднюю ночь температура в Москве была в интервале от плюс 1,7 до 0, по области - от плюс одного до минус двух градусов. В полночь базовая станция Росгидромета на ВДНХ зафиксировала плюс 1,7.

"Несколько раз Новый год нынешнее поколение москвичей встречало при положительной температуре, например в 1976, 1981, 1982, 1995 и 2017 годах, даже в полночь было от +0,5 до +1,9 градуса. А днем 31 декабря 1994 года при температуре +3 лил дождь", - сообщили в ведомстве.

Самая холодная новогодняя ночь в Москве была в 1905 году, когда столбик термометра опускался до отметки минус 33,6 градуса, а в нынешнем веке - в 2003 году - почти до минус 26 градусов. В пресс-службе отметили, что если исключить эти крайние значения, то самыми характерными для новогодней ночи в столице являются 5-10 градусные морозы.

Кроме того, в Росгидромете сообщили, что последние десятилетия в Москве морозы случаются все реже, а снега на Новый год все меньше. Так, средняя высота снежного покрова в столице на рубеже года около 20 см, но за последние 15 лет она снизилась до 16 см. В праздничные дни 2007 года снег растаял в самом начале января, 3 января от невысокого снежного покрова (6 см) не осталось и следа, появился снег только 21 января.