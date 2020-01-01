{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В новогоднюю ночь многие Деды Морозы предпочли московское метро

Большинство Дедов Морозов бесплатно проехали на метро в период с 22:00 до 01:00 мск

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 250 Дедов Морозов воспользовались столичным метро в новогоднюю ночь, сообщили ТАСС в пресс-службе московского метрополитена.

"За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть из них следовала в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы. Деды Морозы спешили вовремя попасть к адресатам", - отметили в пресс-службе подземки.

Там уточнили, что большинство Дедов Морозов бесплатно проехали на метро в период с 22:00 до 01:00. Если сотрудники замечали главных героев праздника до начала установленного времени бесплатного проезда, также пропускали их бесплатно.

Метро и поезда Московского центрального кольца (МЦК) в новогоднюю ночь работали круглосуточно, проезд с 20:00 мск 31 декабря до 06:00 мск 1 января был бесплатным. За ночь этими видами общественного транспорта воспользовались свыше 685 тыс. человек. Работу метрополитена обеспечивали более 10 тыс. сотрудников.

В вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций можно было услышать новогодние поздравления президента России и мэра Москвы. Также поздравления с субтитрами транслировались на экранах в вагонах метро.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
В Москве ожидается похолодание в ночь на 2 января
По данным Росгидромета, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС