В новогоднюю ночь многие Деды Морозы предпочли московское метро

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 250 Дедов Морозов воспользовались столичным метро в новогоднюю ночь, сообщили ТАСС в пресс-службе московского метрополитена.

"За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть из них следовала в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы. Деды Морозы спешили вовремя попасть к адресатам", - отметили в пресс-службе подземки.

Там уточнили, что большинство Дедов Морозов бесплатно проехали на метро в период с 22:00 до 01:00. Если сотрудники замечали главных героев праздника до начала установленного времени бесплатного проезда, также пропускали их бесплатно.

Метро и поезда Московского центрального кольца (МЦК) в новогоднюю ночь работали круглосуточно, проезд с 20:00 мск 31 декабря до 06:00 мск 1 января был бесплатным. За ночь этими видами общественного транспорта воспользовались свыше 685 тыс. человек. Работу метрополитена обеспечивали более 10 тыс. сотрудников.

В вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций можно было услышать новогодние поздравления президента России и мэра Москвы. Также поздравления с субтитрами транслировались на экранах в вагонах метро.