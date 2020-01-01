Власти Москвы опровергли данные о перекрытии Тверской улицы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Информация о перекрытии Тверской улицы не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в среду.

"Информация, размещенная на отдельных ресурсах о якобы перекрытом утром 1 января доступе граждан на Тверскую улицу, не соответствует действительности. До 11:00 проход по тротуарам Тверской улицы был свободный", - сказали в департаменте.

Там подчеркнули, что после 11 часов доступ в организации, расположенные на Тверской улице, дополнительно был возможен со стороны переулков, примыкающих к Тверской улице, а также улиц Моховая и Охотный ряд.