Более 100 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек встретили 2020-й год на ВДНХ, при этом рекордные 4,5 тыс. человек посетили каток. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Три площадки празднования, бесплатный концерт Первого канала, десятки мероприятий программы "Зимняя сказка ВДНХ" и более 100 тыс. посетителей - так масштабно и красочно москвичи и гости столицы отметили Новый год на главной выставке страны. Международным агентством регистрации рекордов "Интеррекорд" зафиксирован новый мировой рекорд: самое массовое гуляние на катке. Зарегистрированное количество участников: 4457 человек. Кульминацией праздника стали два фейерверка, которые посмотрели гости ВДНХ и жители близлежащих районов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на главной сцене новогодней ночи на ВДНХ, напротив арки главного входа, с 21:00 до 23:00 проходил большой бесплатный праздничный концерт Первого канала. Выступили звезды российской эстрады: Наргиз, Александр Панайотов, Алексей Воробьев и Петр Дранга, Алексей Глызин, Витас, Игорь Саруханов, участники разных сезонов "Фабрики звезд", группы "Земляне", "ВИА ГРА", "М-БЭНД", коллектив "Сопрано", хор Турецкого и многие другие. До и после концерта новогоднее праздничное настроение создавали популярные диджеи Стас Меркулов и Леонид Руденко. Танцы продлились до 03:00.

"Разнообразная интерактивно-развлекательная программа "Зимняя сказка ВДНХ" ждала всех гостей выставки на центральной аллее. На главном катке страны проходили ледовое шоу "Щелкунчик" и выступления популярных артистов: T-Killah, Jude (Ю. Корея), Анны Ворфоломеевой, певицы Малины, музыкальных и хореографических коллективов и диджеев. С 22:00 главными героями новогоднего праздника стали персонажи сказок различных стран мира: Емеля с Василисой Прекрасной, Снежная Королева и Герда, Алладин и Джинн (или принцесса Гудур) и многие другие. Они устроили карнавальное шествие с гостями праздника и провели на льду веселые конкурсы и игры", - добавили в пресс-службе.

Также на ВДНХ работали тематические мобильные арт-объекты, где гости праздника могли сфотографироваться с юртой северных народов, русской печкой Емели, троном Снежной Королевы, санями. На больших экранах ВДНХ в полночью велась трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина. У гостей выставки и жителей прилегающих к ВДНХ районов Останкинский, Ростокино, Алексеевский, Отрадное, Свиблово была возможность наблюдать сразу два праздничных фейерверка. Первый состоялся на катке после боя курантов, второй - в 01:00 в Мичуринском саду. Общее число зрителей превысило 150 тыс. человек. Еще одним местом празднования Нового года стала площадка за павильоном № 58 "Земледелие", где аниматоры в костюмах сказочных персонажей под зажигательную музыку провели тематическую интерактивно-развлекательную программу для взрослых и детей. Здесь играли диджеи, работала рождественская ярмарка и тюбинговая горка "Сияние".