Облачная погода и гололедица ожидают москвичей 2 января, воздух прогреется до 3 градусов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и температурой до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от плюс 1 до 3 градусов тепла, местами ожидаются гололедица и небольшие осадки. В ночь на пятницу в Москве сохранится такая же температура, преимущественно без осадков.

Ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов.

До вечера 2 января синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе из-за гололедицы.