Новогодний маршрут "Путешествие в Рождество" появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Обновленный новогодний маршрут по центру Москвы "Путешествие в Рождество" появился на портале "Узнай Москву". Желающие прогуляться по такому маршруту смогут посетить 10 праздничных городских площадок, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"На портале "Узнай Москву" обновили традиционный новогодний маршрут "Путешествие в Рождество". В этом году горожанам предлагают побывать на 10 праздничных площадках исторического центра столицы", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в материале, прогулка с интерактивным гидом по обновленному маршруту составит около часа.

"За это время москвичи и туристы побывают на центральных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", увидят красочные световые инсталляции, узнают о традициях празднования Рождества и Нового года. Маршрут начинается на Театральной площади и завершается на парящем мосту в "Зарядье", - сказала Сергунина.

Как отмечается на сайте, во время посещения первой точки маршрута - Театральной площади - москвичи и гости столицы смогут увидеть 11-метровый новогодний шар, окруженный светящимися арками. Далее маршрут ведет на Манежную площадь, где расположилась одна из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество".

Далее по маршруту предлагается посетить Красную площадь - центр новогодних гуляний в столице. Здесь работают традиционная новогодняя ярмарка, каток и детские аттракционы. Затем прогулку можно продолжить на Никольской улице, которая украшена инсталляцией "Звездное небо", посетить Центральный детский магазин и Лубянскую площадь. Завершить новогоднее путешествие по Москве предлагается на парящем мосту в "Зарядье".