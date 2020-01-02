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Около 35 социальных объектов построят в Новой Москве до 2022 года

В ТиНАО появятся пять поликлиник, 12 школ и 18 детсадов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Около 20 детских садов, а также 12 школ и пять поликлиник планируется построить в Новой Москве до 2022 года, сообщила в четверг пресс-служба Департамента развития новых территорий столицы.

"Мы согласовали совместные планы с ведущими девелоперами, работающими в Новой Москве. В течение 2020-2021 годов они возведут в ТиНАО пять поликлиник, 12 школ и 18 детских садов", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Он отметил, что сейчас в ТиНАО инвесторы строят уже 17 соцобъектов и почти столько же проектируют. Запланированное строительство 35 объектов планируется так, чтобы в новых жилых комплексах не было дефицита.

"Все проекты социальных объектов разрабатываются индивидуально, они соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию они обеспечиваются оборудованием и мебелью", - добавил Жидкин.

В пресс-службе добавили, что в Новой Москве уже построено свыше 70 социальных объектов.

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