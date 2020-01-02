Меры безопасности на городском транспорте усилили в Москве на время новогодних праздников

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Меры безопасности на общественном транспорте усилили в столице на период новогодних праздников, об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"На время новогодних каникул на всем городском транспорте усилены меры безопасности. Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что в период новогодних праздников безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, ГУ МВД России по Москве и Росгвардии.

"Количество досмотров на транспортных объектах увеличено. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам. А мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы на каникулах горожане могли быстро и в комфортных условиях передвигаться по городу", - добавил Ликсутов.