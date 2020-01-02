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Новый год и Рождество - 2020

Более 50 детей родилось в роддомах Москвы в новогоднюю ночь

Большинство из них мальчики

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Свыше 50 детей появились на свет в новогоднюю ночь в роддомах Москвы, больше половины новорожденных - мальчики. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из них мальчики", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что последний ребенок, рожденный в 2019 году, появился на свет в 23:50, а первый ребенок в 2020 году родился в 00:10.

Как поясняется на сайте мэра, во всех роддомах департамента здравоохранения Москвы родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке. Кроме того, каждой семье предоставляется набор для новорожденного.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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