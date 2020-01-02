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Новый год и Рождество - 2020

Около 15 млн человек посетили московский фестиваль "Путешествие в Рождество" за три недели

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что такое количество посетителей - рекорд для фестиваля

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Около 15 млн человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество" с момента его открытия 13 декабря. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва продолжает праздновать. [Фестиваль] "Путешествие в Рождество" посетили уже 15 млн человек. Это рекорд для фестиваля", - сказал Собянин.

Ранее в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В прошлом году за все время его проведения на площадках фестиваля побывали рекордные 18,6 млн гостей. В нынешнем сезоне "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки расположены в центре Москвы, в округах и в городских парках. Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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