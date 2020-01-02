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Движение поездов в метро от "Косино" до "Лефортово" планируется запустить в марте

В течение трех месяцев специалисты будут вести пуско-наладочные и испытательные работы
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© Олеся Кулинчик/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Второй участок Некрасовской линии метро Москвы от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" планируется открыть в марте. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый участок от станции "Некрасовка" до "Косино" открылся 3 июня прошлого года, его длина составляет 7,9 км.

"Сегодня, 2 января, закончены основные работы на новой ветке метро - 12 км от "Косино" до "Лефортово". Это важное очень направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В течение трех месяцев будут идти пуско-наладочные и испытательные работы, в марте по этой ветке уже поедут пассажиры", - сказал мэр.

Общая протяженность второго участка составляет 11,7 км. На нем находятся станции "Окская", "Юго-Восточная", "Нижегородская", "Стахановская" и "Авиамоторная". На этом участке специалисты построили двухпутные тоннели от станции "Косино" до "Нижегородской". Во время создания станции "Нижегородская" строители использовали новейшую технологию top-down, когда подземная часть возводится "сверху-вниз" от уровня земной поверхности с возможностью параллельного строительства сооружений вверх. Благодаря этому строители сократили расходы, сроки и площадь работ, что важно, так как станцию создавали в условиях плотной городской застройки.

Вместе с этими станциями Некрасовской линии в четверг прошел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Авиамоторной" до "Лефортово". Таким образом, в первые годы эксплуатации Некрасовская линия будет напрямую связана с БКЛ. Пассажиры смогут без пересадки проехать от Некрасовки до Лефортово.

Экономия - до 20 минут в день

Решение о строительстве Некрасовской линии метро Сергей Собянин принял в 2011 году. В проектировании линии участвовали специалисты из Москвы, Татарстана, Петербурга и Белоруссии. Строительство началось в 2012 году. Новая линия обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом 800 тыс. жителей Нижегородского, Косино-Ухтомского и Рязанского районов, Выхино-Жулебино, Некрасовки, Текстильщиков, Кузьминок, а также Люберец и других близлежащих городов Подмосковья.

В среднем пассажиры смогут экономить на дороге до 20 минут в день. Кроме того, Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который сейчас перегружен. Также открытие новых станций уменьшит нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и др.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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