Свыше 130 экскурсий проведут в электродепо метро Москвы в 2020 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Московский метрополитен проведет более 130 экскурсий в электродепо Москвы в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Московский метрополитен в рамках совместного проекта с музеем Москвы "Метротур" проведет более 130 экскурсий в электродепо, в том числе запланировано проведение 12 ночных экскурсий", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в депо "Красная Пресня" в рамках экскурсий покажут технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции, а из депо "Калужское" посетителей проведут на закрытую еще в 1974 году станцию "Калужская".

Отмечается, что после каждой экскурсии посетители выезжают из депо на поезде до ближайшей станции.

"Ночная экскурсия в электродепо "Измайлово" более насыщенная и продолжительная по времени. Посетив ночную экскурсию, участники смогут не только увидеть, но и проехать на легендарном составе типа А. На ретропоезде экскурсантов провозят по спецучастку, которого нет на схеме метро, а также по Арбатско-Покровской и Филевской линиям с остановками на наиболее интересных станциях по ходу маршрута", - рассказали в пресс-службе.

В ночную экскурсию входит посещение закрытой для пассажиров станции "Первомайская", с которой последний пассажирский поезд ушел почти 60 лет назад.