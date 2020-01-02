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В Москве с начала новогодних праздников спасатели выезжали на 183 происшествия

Серьезных ЧП не происходило

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Столичные спасатели выезжали на 183 происшествия в Новый год и первые дни праздников и оказали помощь почти 170 москвичам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, серьезных происшествий не произошло.

"В Москве с 31 декабря по 2 января пожарные и спасатели Пожарно-спасательного центра совершили 183 выезда на происшествия, в том числе для тушения восьми пожаров, шесть раз для ликвидации последствий ДТП и 169 раз на оказание помощи социального характера. За два дня спасено четыре человека", - сказали в департаменте.

1 января сотрудники 206 пожарно-спасательного отряда спасли 9-летнего мальчика, который провалился в канаву на территории заброшенных очистных сооружений в поселении Московский и потом залез на металлическую трубу. Спасатели департамента призывают москвичей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила пожарной безопасности.

В новогодние праздники спасатели столицы также дежурят на многочисленных новогодних представлениях для детей и обеспечивают контроль на городских площадках для запуска фейерверков. Всего на дежурстве находятся 1,5 тыс. сотрудников и 400 единиц техники департамента и столичного главка МЧС. От Пожарно-спасательного центра Москвы безопасность обеспечивают более 500 человек и 178 единиц техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".

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