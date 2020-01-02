На южном участке БКЛ московского метро началось строительство последнего тоннеля

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Строительство левого перегонного тоннеля между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" стартовало на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, об этом в четверг сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"В начале декабря на участке между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" стартовал тоннелепроходческий комплекс "Роза", а сейчас уже другой тоннелепроходческий щит "Наталия" начал проходку соседнего левого перегонного тоннеля между станциями - этим тоннелем мы завершим проходку на южном участке БКЛ метро", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Он отметил, что маршрут тоннелепроходческого щита пройдет под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и действующей станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии метрополитена.

"Щит "Наталия" уже построил правый перегонный тоннель между "Воронцовской" и "Улицей Новаторов", а также левый перегонный тоннель между "Каховской" и "Зюзино", кроме того, он был задействован на строительстве тоннелей Калининско-Солнцевской линии метро от "Новопеределкино" до "Рассказовки" и от "Раменок" до "Мичуринского проспекта", - отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (управляющая компанией по строительству новых линий и станций метро Москвы) Марс Газизуллин, которого цитирует пресс-служба.

В ведомстве отметили, что южный участок Большой кольцевой линии, к которому присоединится существующая Каховская линия, включает в себя станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино".

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).