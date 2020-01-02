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Станция метро Москвы "Площадь революции" стала самой популярной 1 января

Ей воспользовались около 105 тыс. пассажиров

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Самой востребованной станцией метро Москвы в первый день нового года стала "Площадь революции", 1 января ей воспользовались около 105 тыс. пассажиров. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"В первый день нового года самой востребованной станцией Московского метрополитена стала станция "Площадь революции". С новогодней полночи до закрытия метро этой станцией воспользовались порядка 105 тыс. пассажиров. Традиционно самые востребованные в новогоднюю ночь и первый день нового года - центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в число самых популярных станций вошли "ВДНХ", "Охотный ряд", "Китай-город" и "Пушкинская". Всего в первые сутки нового года метро и МЦК перевезли свыше 2,6 млн пассажиров.

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