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С начала празднования Нового года москвичи вызывали МЧС из-за возгораний и запертых дверей

В региональный главк поступило около 5 тыс. сообщений

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. обращений поступило в Главное управление МЧС по Москве с начала празднования нового года, большинство из них связаны с неосторожным обращением с огнем, запертыми дверями и пригоревшей пищей на плите. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Главном управлении МЧС по Москве.

"31 декабря и 1 января в Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило порядка 5000 звонков. Наибольшее их количество пришлось на происшествия в жилом секторе", - сказал собеседник агентства. По его словам, "основные обращения были связаны с неосторожным обращением с огнем, с заявками на вскрытие дверей квартир, срабатыванием пожарной сигнализации из-за курения в общественных местах". Также часть вызовов пришлась на пригоревшую пищу, которую люди традиционно в разгар праздника забывают на плите.

В ГУ МЧС отметили, что были и приятные звонки. В новогоднюю ночь некоторые москвичи хотели поздравить пожарных с Новым годом и набирали номер "101".

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