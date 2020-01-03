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Новый год и Рождество - 2020

Джаз и эстрадные хиты прозвучат в рамках новогодней программы "Москва. Время первых"

Также москвичей ждут "космические" угощения, мастер-классы по робототехнике и театрализованные шествия

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Новая программа "Москва. Время первых" стартует на Тверской улице. Гости смогут посмотреть балет, послушать джаз и известные эстрадные хиты. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Новогодние празднования на Тверской в этом году впервые объединили две программы: "Москва. Мечты о космосе" с 31 декабря по 2 января и "Москва. Время первых", которая начнется 3 января и продлится по 5 января. Новая программа добавит в "космическое" празднование Нового года мотивы классики: номера из классических балетов, бессмертные джазовые композиции и эстрадные хиты прошлого века", - говорится в сообщении.

Кроме того, гостей ждут еще больше ярких уличных представлений в космическом стиле, "космических" угощений, мастер-классов по робототехнике, завораживающих хайлайн-шоу с участием Деда Мороза, а также увлекательные мастер-классы, интеллектуальные игры и театрализованные шествия.

Так, 3 января на концертной площадке возле дома 15 всех гостей Тверской улицы продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы приглашает насладиться фрагментами известных классических балетов в специальном проекте "Принцессы приглашают на бал". А в 21:00 с этой сцены с наступившим Новым годом поздравит Инна Маликова и группа "Новые самоцветы". На сцене напротив Брюсова переулка 3 января в 20:00 Симфонический оркестр под управлением Владимира Яцкевича исполнит хиты из популярного мюзикла "Мама миа".

"На праздничной сцене 4 января возле здания Государственной думы на улице Охотный ряд всех, кто пока еще не ощутил атмосферу Нового года, и тех, кто уже проникся праздничным настроением, приглашаем на концерт группы "Дискотека Авария". Команда, которой в этом году исполняется 30 лет, кажется, собрала все возможные музыкальные награды и премии - "Муз-ТВ", "Золотой граммофон", "Песня года", "Звуковая дорожка МК", MTV Russia Music Awards и другие", - добавили в пресс-службе.

На подиуме "Планетарий" юные гости узнают много нового о звездном небе, конструкции скафандров, познакомятся с интересными фактами о спутниках, а также поучаствуют в викторине. Малоизвестные факты о космосе, космонавтах, истории изучения Вселенной можно будет узнать на площадках, где проходят интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и BrainZona. Не менее насыщенной будет программа для поклонников спорта и активного отдыха. Зрелищные выступления звезд хайлайна, трюки на мотоциклах, катание на тюбингах, сноуборд-парк для детей и качели-трапеции с размахом в 4 м для профессионалов и их акробатического шоу.

О фестивале

Ранее в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В прошлом году за все время его проведения на площадках фестиваля побывали рекордные 18,6 млн гостей. В нынешнем сезоне "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки расположены в центре Москвы, в округах и в городских парках. Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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