Подписка на получение меданализов стала самой популярной услугой в Москве в 2019 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Москвичи в 2019 году чаще всего пользовались онлайн-подпиской на получение медицинских анализов на портале mos.ru, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Среди новых электронных услуг в 2019 году самой популярной стала подписка на получение результатов медицинских анализов. По данным столичного Департамента информационных технологий, с начала года ее оформили более 499 тыс. раз. С помощью портала mos.ru москвичи также записывались на итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов (более 84 тыс. обращений), подавали апелляции на результаты ГИА (более 15 тыс. обращений), направляли заявки на участие в проекте "Наше дерево" (более 6,5 тыс. обращений), а также делились предложениями о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (более 2,7 тыс. обращений)", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день москвичам доступно более 350 электронных услуг и сервисов. Более 20 из них появилось в столице в 2019 году. Это подача апелляции на результаты государственной итоговой аттестации (ГИА), заявки на высадку именного дерева, подписка на получение результатов медицинских анализов, регистрация на участие в электронных выборах, онлайн-уведомление о планируемом индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) и его окончании, а также другие услуги в сфере строительства, недвижимости и предпринимательства.

Сервис стал доступен пациентам, которые подписались на рассылку и сдали анализы после 1 июня прошлого года в поликлиниках, подведомственных столичному департаменту здравоохранения. Получить результаты своих лабораторных исследований может каждый зарегистрированный на портале пациент старше 15 лет, имеющий полис обязательного медицинского страхования. При этом родители детей младше 15 лет могут получить результаты их анализов, подтвердив родительские права в личном кабинете на портале госуслуг.

В среднем после готовности письмо с результатами должно прийти по электронной почте в течение 24 часов, в нем должно быть указано, соответствуют ли исследуемые показатели норме или есть отклонения от нее.