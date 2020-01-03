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Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 2019 год

Среди них - павильон "Грот" в усадьбе Кусково и башни Донского монастыря

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок 203 памятника архитектуры в Москве за 2019 год, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"В конце года мы традиционно подводим итоги и рассказываем, что удалось сделать за прошедшие 12 месяцев. И хоть в вопросе реставрации мы всегда ставим акцент на качество, а не количество, в первую очередь, стоит начать с главных цифр. В этом году были отреставрированы 203 памятника архитектуры, и больше половины из них - за счет частных инвестиций", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова с комментарием итогов 2019 года.

В список самых значимых объектов, с которыми специалисты работали в прошлом году, вошли следующие строения: ансамбль Миусского трамвайного депо (улица Лесная, дом 20, строения 1, 3, 4, 5, 6), Театральное училище имени Б. В. Щукина (Большой Николопесковский переулок, дом 12а, строение 1), городская усадьба XVIII-XIX веков Лодыженских - Загряжских - Рукавишниковых (Денежный переулок, дом 3, строение 1), доходный дом И. Баскакова 1913-1914 годов постройки, в котором в 1919-1933 годах жил и работал ученый-психиатр, профессор Московского университета Петр Ганнушкин (Хлебный переулок, дом 19), фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов" на ВДНХ, башни Донского монастыря (улица Донская, дом 1), ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых XVIII-XIX веков (улица Волочаевская, дом 40, корпус 1), особняк И. Миндовского 1903 года постройки (улица Поварская, дом 44/2, строения 1 и 2).

Прорывом года стала реставрация павильона "Грот" в усадьбе Кусково. Это единственное в России здание XVIII века с сохранившейся декоративной отделкой из раковин моллюсков из Средиземного и Черного морей, Индийского, Атлантического и Тихого океанов и настоящего перламутра. Специалисты работали в павильоне три года. За это время они восстановили облицовку скульптур и фрагменты сюжетных панно, а также интерьеры, использовав около 90 тысяч раковин.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировано почти 1,4 тыс. объектов культурного наследия. Таким образом, число московских памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

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