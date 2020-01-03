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Свыше 5 тыс. писем отправлено с почты фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

Самые популярные локации фестиваля расположены на Манежной и Тверской площадях, а также на площади Революции и Новопушкинском сквере

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более пяти тысяч писем Деду Морозу и поздравительных открыток отправили москвичи и гости столицы на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве, сообщили в пятницу в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"С момента старта фестиваля с нашей почты, которая расположена на Манежной площади, было отправлено свыше пяти тысяч писем главному волшебнику - Деду Морозу. Также юные гости отправляют бесплатно поздравительные открытки в различные города России", - сказали в пресс-службе.

На данный момент самые популярные локации фестиваля расположены в следующих местах: Манежная площадь, переход от Манежной площади к площади Революции, сама площадь Революции, Новопушкинский сквер и Тверская площадь. На протяжении всех праздничных дней людей на этих площадках меньше не становится.

Чтобы погрузиться в особую атмосферу фестиваля москвичи Алена и Никита Черныш объездили большую часть площадок. "В каждом районе, на каждой площадке своя атмосфера и особенности. Именно поэтому в этом году решили посмотреть сразу все", - поделилась с ТАСС Алена Черныш. Она добавила, что вместе с мужем они планируют доехать до конца праздников и до Новой Москвы, чтобы обязательно увидеть, какие ярмарки и развлечения ждут горожан там. На данный момент их впечатлили центральные площадки, где можно купить различные деликатесы.

"Участниками фестиваля с момента старта мероприятия продано большое количество праздничных атрибутов, а также различных сладостей. Согласно нашим исследованиям, специалисты продали около 18600 елочных игрушек, сладких подарков - 11300, 19000 пряников и 16900 новогодних сувениров", - сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Кроме того, большим спросом пользуются и рестораны, которые также предлагают свою продукцию на центральной площадке - на Тверской улице. С самого утра здесь можно попробовать пряники, салаты, сыры, а также мясные изделия. Большой интерес горожан вне зависимости от возраста привлекает лавка с горячими напитками, где сотрудники в праздничных нарядах продают какао, кофе и чай. Эти согревающие напитки стали особо востребованы.

Фестивальный сноуборд-парк

"Здорово, что на всех площадках можно найти что-то свое. В этом году благодаря фестивалю исполнилась моя мечта - я смогла научиться кататься на сноуборде. Пару уроков, и уже даже не падаю", - поделилась с ТАСС москвичка Людмила Филатова. Прокатиться на сноуборде в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" можно на Новом Арбате.

"В фестивальный сноуборд-парк снег для катания подвозят регулярно: всего с начала "Путешествия" его понадобилось более 60 тонн", - рассказали в пресс-службе. Поучаствовать в бесплатных открытых уроках по сноуборду от инструкторов школы "All pro" здесь можно каждый день с 11:00 мск до 20:00 мск. Горку для сноубординга высотой 5,5 метров и длиной 30 метров установили на Новом Арбате специально для фестиваля. Заниматься на ней могут взрослые и дети старше семи лет. Всю необходимую экипировку - сноуборды и "защиту" - посетителям выдают на месте. С момента открытия в тренировках приняли участие более 700 человек.

Фестиваль

"Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В предыдущем сезоне на его площадках побывали рекордные 18,6 млн гостей. В нынешнем сезоне "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки расположены по всей столице - в центре, в округах, в городских парках. Для посетителей проходят увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, их ждут рождественские угощения и широкий выбор сувениров.

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