Более 34 млн оплат банковскими картами прошло в 2019 году в общественном транспорте Москвы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пассажиры метро и наземного общественного транспорта Москвы воспользовались более 34 млн раз бесконтактной оплатой проезда за 2019 год, сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Все вестибюли станций Московского метрополитена и МЦК оснащены как минимум двумя турникетами, принимающими бесконтактную оплату, а с 1 сентября внедрена бесконтактная оплата проезда на всем подвижном составе наземного транспорта. В 2019 году около 30 млн таких оплат было в метро, еще более 4,5 млн - в наземном транспорте", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут оплатить проезд в метро и наземном транспорте банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией: браслетами, смартфонами, часами, включая платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Первые ридеры для бесконтактных карт и смартфонов появились в метро в 2015 году, на МЦК - в 2016 году. С марта 2019 года такие считыватели работают на всех станциях метрополитена и МЦК. Ридеры на турникетах поддерживают технологии PayPass и PayWave, а также бесконтактную оплату с помощью смартфонов. Также банковские карты и оплату смартфонами принимают в кассах на всех станциях метрополитена и МЦК.