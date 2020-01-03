Рекордным по перевозке днем 2019 года для метро и МЦК стало 27 декабря

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Рекордным днем 2019 года по перевозке пассажиров стало 27 декабря. В 2018 году рекордным днем стало 25 декабря с пассажиропотоком чуть более 9,3 млн пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба столичного метрополитена.

"Московский метрополитен подвел итоги по перевозке пассажиров в 2019 году. Рекордным по пассажиропотоку стало 27 декабря. В этот день метро и МЦК воспользовались 9 млн 432 тыс. 52 пассажира", - говорится в сообщении.

Рекордное количество пассажиров метро в конце декабря связано с повышенной активностью москвичей в связи с последними предпраздничными рабочими днями уходящего года. Традиционно в предновогодние дни пассажиропоток в метро увеличивается на 3-5% по сравнению со среднегодовыми значениями. В 2018 году пиковые перевозки также пришлись на конец декабря, но в прошлом году это было 25 декабря, тогда метро и МЦК перевезли 9 млн 358 тыс. пассажиров.

Всего за 2019 год Московским метро и МЦК воспользовались свыше 2,56 млрд пассажиров, что на 60 млн больше показателя 2018 года.