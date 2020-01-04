Минусовая температура и снег ожидаются в Рождественскую ночь в Москве

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег и мороз до 8 градусов ожидаются в ночь на 7 января в столице, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, в Рождество, ночью ожидается минус 3 - минус 8 [градусов], днем - минус 3 - минус 5, облачная погода со снегом", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в среду и в четверг также прогнозируются небольшие осадки. "Если в среду еще преимущественно небольшой снег ночью, то в четверг - небольшие осадки, потому что температура около и выше нуля", - пояснил он.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве ожидается 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в четверг - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.