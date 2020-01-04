Шествие "Новогодних пингвинов" и парад на ходулях пройдут в центре Москвы 4 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Выступления российских и зарубежных артистов пройдут на центральных площадках Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На Тверской улице гости фестиваля увидят театрализованное шествие актеров из Великобритании "Новогодние пингвины", парад на ходулях от итальянского театра "Cardinali Group", музыкальные номера и другие зрелищные спектакли.

"На пешеходной Тверской и близлежащих улицах столицы в течение всего дня (4 января) пройдут выступления ярких профессиональных команд. Так, на Тверской улице в 19:00 мск зажгут популярные рокабильщики (синтез рок-н-ролла и кантри-музыки) - группа "Мистер Твистер", днем пройдет яркое театрализованное шествие "Новогодних пингвинов", спектакль театра Steltzen Art из Германии "Future Voyageurs" и парад на ходулях от итальянского театра "Cardinali Group", - сообщили в субботу в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Кроме того, на площадке рядом с Брюсовым переулком в 13:00 мск можно посмотреть спектакль-путешествие "Полетаем" от труппы "Рупор", к 12:00 мск подойти к "Домику добра" в Камергерском переулке, а возле Георгиевского переулка в 20:00 мск электропоп-группа "Наадя" удивит всех посетителей аранжировками и мелодраматизмом русской песни, добавили в пресс-службе.

Организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество" приглашают москвичей и туристов на Манежную площадь, где покажут спектакли уличного театра "Happy People project": "Карнавал" в 12:00 и 16:00 мск и "Рождественскую историю" в 14:00 и 18:00 мск. В основу этих постановок легли произведения европейских писателей, и для лучшего восприятия артисты выбрали понятный всем язык музыки, движений, чувств и эмоций. Там же в 15:00 и 17:00 мск выступит танцевальная команда "TDA VEKTORS" из Латвии.

На площадках фестиваля всех гостей ждут угощения, оригинальные арт-объекты и фотозоны, сувениры. "Путешествие в Рождество" продлится до 5 января, площадки работают с 10:00 до 22:00, на Тверской улице - с 11:00 до 23:00 мск.