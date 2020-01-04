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Более 240 тыс. человек посетили "Техноград" на ВДНХ в 2019 году

Среди основных направлений кластера - комплексные образовательные программы по более чем 40 специальностям

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Инновационно-образовательный кластер "Техноград" на ВДНХ с 2019 года посетили более 240 тыс. человек. Учебный план включает тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов, а также комплексные образовательные программы более чем по 40 специальностям, сообщила в субботу журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Более 240 тыс. человек посетили "Техноград" на ВДНХ в 2019 году, а с момента открытия (сентябрь 2018 года) в нем побывали свыше 300 тыс. человек. В числе основных направлений - комплексные образовательные программы более чем по 40 специальностям. Посетителей обучают профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность", - сказала Сергунина.

Дополнительно в "Технограде" работает Центр развития карьеры (ЦРК), он призван помочь всем желающим в поиске работы и получении базовых навыков трудоустройства. Эксперты помогают выявить предрасположенность к профессиям и спланировать карьеру.

Пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития сообщила, что для юных посетителей в период школьных каникул комплекс организовывает детский досуг: специальную познавательную программу. "Ребята участвуют в квестах и знакомятся с популярными городскими профессиями на обучающих воркшопах. Всего за год прошло 90 дневных смен, на которых побывали около 1 тыс. школьников", - говорится в сообщении.

О "Технограде"

"Техноград" на ВДНХ занимает площадь около 26 тыс. кв. м, на которой действуют пять тематических павильонов. В них проводятся образовательные, познавательные и досуговые программы: дни открытых дверей, мастер-классы, курсы, профориентационные квесты, интерактивные экскурсии и игры, тренинги, форумы, фестивали и другие. В процессе обучения применяется 3 тыс. единиц оборудования, аналогичного тому, что используется на современных предприятиях. Мастерские оснащены киберфизической фабрикой CP Lab, установкой послойного лазерного синтеза EOS M100 с лазером 200 ватт, пищевым 3D-принтером Foodini, профессиональной студией звукозаписи и другой аппаратурой.

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