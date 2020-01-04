Сотрудники московского метро будут дежурить на 16 станциях МЦД 6 и 7 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена в дни празднования Рождества (6 и 7 января) будут дежурить на 16 станциях Московских центральных диаметров (МЦД) и помогать пассажирам с выбором маршрута, тарифных зон и стоимости проезда. Об этом сообщила в субботу пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"В Рождество, в утренние и вечерние часы пик сотрудники московского метрополитена будут дежурить на 16 станциях МЦД, таких как Одинцово, Фили, Беговая, Белорусская, Савеловская, Окружная, Долгопрудная, Лобня, Нахабино, Тушинская, Рижская, Каланчевская, Курская, Текстильщики, Царицыно и Подольск. Каждый из них готов помочь пассажирам диаметров и рассказать о тарифных зонах, стоимости проезда, способах оплаты, о правилах валидации карты "Тройка" на вход и выход. Помимо этого, сотрудники метрополитена помогут составить оптимальный маршрут, который позволит сэкономить время поездки", - говорится в сообщении.

Узнать дежурных по станции можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах. Сотрудники дежурят у входов на станциях диаметров или в зоне турникетов.

За первый месяц работы МЦД удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена, которые являются пересадочными с МЦД на метро: Кунцевская, Фили, Окружная, Тушинская, Покровское-Стрешнево и Стрешнево, Каланчевская. Вместо них пассажиры стали чаще пользоваться ранее менее загруженными железнодорожными станциями Беговая, Тимирязевская, Дмитровская, Новохохловская, уточняет пресс-служба.