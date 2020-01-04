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Новый год и Рождество - 2020

Около 7 тыс. пассажиров воспользовались новогодней почтой московского метро

Пассажиры могут отправить отправить до 8 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Около 5 тыс. поздравительных открыток отправили пассажиры своим друзьям и родственникам за две недели работы новогодней почты, еще более 2 тыс. писем Деду Морозу отправили юные пассажиры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Единого транспортного портала Москвы.

"Почтовые ящики установлены на информационных стойках "Живое общение" в холлах метро. Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам. Около 5 тыс. поздравительных открыток отправили пассажиры своим друзьям за две недели работы новогодней почты, а также более 2 тыс. писем Деду Морозу отправили юные пассажиры", - говорится в сообщении.

Открытки можно отправить до 8 января с 8:00 до 20:00 на станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" Филевской линии, "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии, "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии, "Саларьево". А также на станциях МЦК: Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха.

Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя. Сервис действует на территории Москвы.

"В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники. Для тех, кто не успел поздравить друзей и родственников с Новым годом и наступающим Рождеством, почта будет работать до 8 января включительно", - приводятся слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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