Учащиеся школ и колледжей более 500 тыс. раз бесплатно посетили музеи Москвы в 2019 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Московские школьники и учащиеся колледжей более полумиллиона раз бесплатно посетили московские музеи в рамках проекта "Музеи - детям" в 2019 году, сообщил в субботу мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Проект "Музеи - детям" определенно получился. Напомню, ученики столичных школ и колледжей могут бесплатно ходить по городским музеям. В 2019 году было больше полумиллиона визитов. Самыми популярными стали Мемориальный музей космонавтики, Дарвиновский музей (59 тыс. посещений), Московский государственный объединенный музей-заповедник (более 56 тыс. посещений), Государственный музей А. С. Пушкина (свыше 39,5 тыс. визитов) и объединение "Выставочные залы Москвы" (более 37 тыс. визитов), а всего музеев более 90", - отметил мэр.

Проект "Музеи - детям" действует с 1 сентября 2017 года. Чтобы бесплатно пройти в музей, ребенок должен обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет". Там необходимо приложить карту москвича или "Москвенок" к считывающему устройству и получить билет, сообщается на портале правительства Москвы.

Ознакомиться с экспозициями можно на портале "Музейная Москва онлайн". Там представлены 37 тыс. снимков предметов из 35 городских музеев. Пользователи могут также не выходя из дома осмотреть 122 выставки, в числе которых "Друг наш Пушкин..." в музее-панораме "Бородинская битва", "Магия старинного театра" в музее-усадьбе "Останкино" и "Русская история в картинах: издание товарищества И. Д. Сытина" в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Н. А. Островского.