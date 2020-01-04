Власти Москвы заявили о рекордном количестве тоннелепроходческих щитов в метростроении

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Москвы сообщили о 32 одновременно работающих тоннелепроходческих щитах в метростроении, что является рекордным показателем. Об этом заявил в субботу в своем Twitter заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы готовы заявиться в Книгу рекордов Гиннесса по количеству работающих щитов. У нас 32 тоннелепроходческих щита, которые одновременно работают, ни в одном городе мира такого нет. Мы по темпам метростроения вышли на лидирующие позиции в мире", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопросы жителей столицы.

Он также добавил, что сейчас ведется строительство двух тоннелей от станции "Стромынка" до "Ржевской" и соединительной ветки в депо "Нижегородская".

"Могу сказать, что на сегодняшний день по правому тоннелю ТПМК "София" пройдено 1409 колец из 1951, по левому - 1626 из 2249 колец, на другом тоннеле пройдено 1200 из 1669, и 1680 из 2222 погонных метров соответственно", - подчеркнул заммэра.